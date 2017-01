Jülich.

Mit jeweils 75 Euro wurden am späten Donnerstagabend die Mannschaften des FC Rurdorf und der Spielvereinigung Aldenhoven/Pattern belohnt. Beide setzten sich beim 24. Sparkassen Hallencup in der Nordhalle in Jülich in ihren Gruppen als Sieger durch und bestreiten Sonntagvormittag die Zwischenrunde.