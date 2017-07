Jülich.

Mit einem kurzweiligen und viel beklatschten Sommerkonzert in der voll besetzten Schlosskapelle verabschiedete sich das Gymnasium Zitadelle in die Ferien. Alle Vokal- und Instrumentengruppen, begonnen mit den jüngsten Teilnehmern, präsentierten in einer guten Stunde ein breit gefächertes musikalisches Repertoire aus drei Jahrhunderten.