Jülich.

Töpfern, Yoga, die Fremdsprachen-Kenntnisse aufpolieren – das alles natürlich am Abend. Diesem Image allein entsprechen die Volkshochschulen schon lange nicht mehr. Gestern Vormittag zum Beispiel waren in der Alten Realschule Jülich sieben Klassenräume belegt, in denen „Deutsch als Fremdsprache“ auf dem Volkshochschul-Stundenplan von 140 Frauen und Männern stand.