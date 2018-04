Grundschule Koslar: Asbest im Wandputz Letzte Aktualisierung: 27. April 2018, 16:10 Uhr

Koslar. Die Stadt Jülich lässt schrittweise Gebäude, die vor 1993 errichtet wurden, auf Asbest in Wänden und Decken untersuchen. Grund ist ein Befund in der Grundschule Koslar, für die ein Sanierungskonzept erstellt und ein Schadstoffgutachten in Auftrag gegeben worden ist. Dabei wurden „in Materialproben aus den Putzflächen Asbestfasern festgestellt“.