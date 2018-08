Jülich - Grund für den Großbrand in der Zuckerfabrik Jülich bekannt

Jülich.

Der Großbrand in der Zuckerfabrik Jülich in der Nacht zum Samstag ist in Folge von Arbeiten auf und am Dach der Zuckerproduktionshalle entstanden. Er sei „eindeutig zurückzuführen auf die Dachdeckerarbeiten“, die dort im Vorfeld stattgefunden haben, zitierte Polizeisprecherin Ingrid Königs auf Anfrage unserer Zeitung die Brandermittler der Kreispolizeibehörde.