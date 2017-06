Stetternich.

Vor wenigen Tagen wurde er 85 Jahre alt, Heinz Rhein aus Stetternich. Sein Name steht gleichbedeutend mit der Ausrichtungen der so genannten Atomiaden innerhalb der Europäischen Forschungseinrichtungen und der daraus dann entstandenen großen Asceri-Gemeinschaft (Association of the Sports Communities of the European Research Institutes), der zurzeit 38 europäische Forschungseinrichtungen aus 15 Ländern angehören. Heinz Rhein ist dessen Gründungsmitglied.