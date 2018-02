Aldenhoven-Siersdorf - Großeinsatz wegen Selbstmorddrohung in Siersdorf

Aldenhoven-Siersdorf.

Ein in Siersdorf untergebrachter Asylbewerber hat am Freitag gedroht, sich selbst mit einem Messer zu töten und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mutmaßlich hat der 26-jährige Marokkaner so versucht, seine Abschiebung zu verhindern.