Siersdorf.

Ausgelaufenes Harz rief am Donnerstag ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan. Gegen 17 Uhr ging die Alarmierung über gefährliche Stoffe bei der Feuerwehr ein. Die komplette Gemeindewehr rückte zum Einsatzort an die Galileo-Allee in Siersdorf aus.