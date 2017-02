Große Karnevalssitzung in der Sekundarschule Jülich

Jülich.

Die letzten Tage und Wochen standen in der Sekundarschule Jülich bereits voll im Zeichen des Karnevals. Nicht nur für die beiden Haupt-Koordinatoren Jacqueline Krause und Roland Singler eine spannende und arbeitsintensive Zeit – auch in den Klassen wurde eifrig auf die große Sitzung am Altweiberdonnerstag hin gearbeitet.