Linnich.

„Dat es Hemat op Linnich gebrasselt“, erklärte Georg Wimmers, Mitglied der Band „The Oldtimers“. Er war mit seinen Freunden nun schon zum siebten Mal in Folge in die evangelische Kirche am Altermarkt in Linnich gekommen, um mit der Gemeinde dort einen „Gottesdienst op Platt“ zu feiern.