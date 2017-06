Jülicher Land.

Der Aufwand ist gigantisch, der betrieben wird und auch betrieben werden muss, um die Tour de France zu veranstalten. So werden Kamerateams auf Motorrädern und in anderen Begleitfahrzeugen sowie aus der Vogelperspektive per Hubschrauber auch die 2. Etappe am Sonntag, 2. Juli, in nahezu 200 Länder weltweit übertragen.