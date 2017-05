Jülich.

Warum feiern wir den Welttag des Buches am 23. April? „An diesem Tag möchte man an Menschen denken, die wunderschöne Geschichten geschrieben haben für andere Menschen.“ So erklärte Jugendbuchhändlerin Katja Dahmen in einer Plauderrunde in der Buchhandlung Fischer einer 13-köpfigen Schülergruppe aus der Schirmerschule die Hintergründe.