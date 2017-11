Jülich - Gerhard Hamacher ist Ehrennadelträger der KG „Maiblömche“

Jülich. Gerhard Hamacher heißt der neue Ehrennadelträger der KG „Maiblömche“ Lich-Steinstraß. Ihm wurde bei der Sessionseröffnung die höchste Auszeichnung der Gesellschaft in Würdigung der „Verdienste und Mitarbeit an der Erhaltung des Brauchtums Lich-Steinstraßer Karneval“ verliehen.

Hamacher gehört den „Maiblömchen“ seit 1980 an und war 1981 Jungfrau im Dreigestirn. Von Beginn an unterstützt er die KG nach Kräften, etwa beim Zeltbau oder als aktives Senatsmitglied, wie Senatspräsident Peter Wilden in seiner Laudatio ausführte.

Gerhard Hamacher dankte sichtlich überrascht der KG für die vom Vorsitzenden Elmar Schumacher und Präsidenten Mike Schmitz verliehenen Auszeichnung.