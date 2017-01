Aldenhoven.

Der enge Dialog von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde hat in Aldenhoven eine lange Tradition. Charles Cervigne, der als Pfarrer die Mitbrüder protestantischen Glaubes vertritt, erinnert hier an den gemeinsamen Gottesdienst zu Pfingsten in der evangelischen Kirche an der Martinusstraße, den er vor 25 Jahren eingeführt hat.