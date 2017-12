Gemeinderat möchte ein liebenswertes Aldenhoven erhalten Von: ahw

Letzte Aktualisierung: 15. Dezember 2017, 14:59 Uhr

Aldenhoven. Der Aldenhovener Gemeinderat war am Donnerstag kaum in die Tagesordnung eingestiegen, da musste schon die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, denn in nichtöffentlicher Sitzung stand ein Punkt zur Debatte, der den Haushalt berührte, der ja an diesem Abend zu verabschieden war.