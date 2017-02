Opherten.

Bereits vollständig vermarktet sind die acht Grundstücke der Gemeinde Titz in der Urbanstraße in Opherten. Nun fand der Spatenstich mit den am Bau beteiligten Firmen in der künftigen „Eintrachtstraße“ auf dem ehemaligen Sportplatzgelände statt, wo 15 Grundstücke ausgewiesen sind. Zwei davon befinden sich in Ecklage Eintracht-/Urbanstraße, fast die Hälfte dieser Parzellen konnten bereits veräußert werden.