Gebäude-Sanierungsprogramm: 5 bis 10 Jahre

Das Gebäudesanierungskonzept der Gemeinde Titz umfasst nach dem Beschluss von Donnerstag über 70 kleine und größere Einzelmaßnahmen in Bürgerhäusern, Flüchtlingsnotunterkünften, im Rathaus, Hausmeisterwohnungen und andere Einrichtungen. Die Spannbreite reicht vom einfachen Anstrich bis zum Einbau einer neuen Heizungsanlage (Alte Schule Spiel), die in den nächsten fünf bis zehn Jahren erfolgen soll. Dem ging eine genaue Untersuchung der Immobilien voraus. Die Arbeiten wurden in vier Kategorien eingestuft. Erste Priorität genießen Maßnahmen, die wegen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde als Eigentümerin schnell umgesetzt werden müssen. Die letzte Stufe umfasst Arbeiten, die zum Erhalt der Gebäude nicht zwingend erforderlich sind, aber deren Attraktivität erhalten.