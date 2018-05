Neu-Pattern.

Nun gibt es im Rekultivierungsgelände auch einen Gedenkstein, der an den ehemaligen Ort Pattern erinnert. „Es war ein Herzensanliegen für die Schützenbruderschaft, einen Platz zu sichern, der an unsere Heimat und an unsere Wurzeln erinnert“, sagte Brudermeister Norbert Pinell bei der Einsegnung des Findlings, der die Aufschrift „Pattern 893 – 1990“ trägt.