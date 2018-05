Linnich - Ganz Linnich feiert die „Bronk“

Linnich. Das Linnicher Volks- und Schützenfest, besser bekannt als Bronk, wird am Samstag, 26. Mai, um 16 Uhr mit dem Einböllern und einem Konzert eröffnet. Das Einböllern leitet Michael Evans, das Konzert wird vom Musikkorps Würm gestaltet.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Brachelen, das seit 1912 zur Bronk aufspielt, die Blaskapelle Brachelen, das Trommler- und Pfeiferkorps Dremmen sowie die Musiker aus Würm begleiten den für 18.30 Uhr terminierten Umzug zum Friedhof mit Totenehrung. Die Ansprache hält dort Heinrich Oidtmann, Präsident der St. Sebastianus-Schützengesellschaft Linnich, die mit Willi Kuhl auch den Schützenkönig der Vereinigten Schützengesellschaften stellt.

Beim anschließenden Zug zum Festzelt wird die Phalanx der Musikkapellen noch um das Trommler- und Pfeifercops Schafhausen sowie den Instrumentalverein Breberen-Schümm ergänzt. Letzterer spielt um 20.30 Uhr ein weiteres Konzert am oder im Festzelt, von wo aus sich um 22 Uhr der Fackelzug in Bewegung setzt, den die genannten Musikvereinigung mit klingendem Spiel begleiten. Gegen 23 Uhr führen das Trommler- und Pfeifercorps sowie die Blaskapelle Brachelen den Großen Zapfenstreich auf, bevor das Königsfeuerwerk den Eröffnungstag krönt und beschließt.

Ähnlich umfangreich ist die Festfolge am Sonntag, 27. Mai, die ein ökumenischer Schützengottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Martinus eröffnet, den der Posaunenkreis der evangelischen Kirche mitgestaltet. Für 10.45 Uhr ist die Vorparade am Krankenhaus vorgesehen, die den Hauptleuten der drei Gesellschaften zur Generalprobe der Königsparade dient, die sich um 11 Uhr vor dem Haus Oidtmann an der Rurdorfer Straße anschließt. Hier geben das Trommler- und Pfeifercorps sowie die Blaskapelle Brachelen den Ton an. Die Blaskapelle bestreitet auch das um 11.45 Uhr folgende Konzert am oder – je nach Wetter – im Festzelt auf dem Place de Lesquin.

Auswärtige Gäste werden für 14.45 Uhr zum Empfang ins Rathaus gebeten, bevor sich um 15.15 Uhr der Festumzug von der Rurdorfer Straße aus nach Abholen des Königs im Rathaus durch Teile der Innenstadt in Bewegung setzt. Für 17 Uhr ist ein weiteres Konzert mit dem Musikkorps Würm, für 19 Uhr der Rückmarsch in die Stadt und für 20 Uhr der Königsball im Festzelt vorgesehen, zu dem die Tanzkapelle „Surprise“ aufspielt.

Seniorennachmittag

Das Bronk-Programm am Montag, 28. Mai, beginnt um 11 Uhr mit Brunch, Konzert (Blaskapelle Brachelen) und Schießwettbewerben mit der Armbrust, so das Wetter diese zulässt. Um 15.30 Uhr beginnt der Seniorennachmittag im Festzelt, zu dem alle Bewohner der Kernstadt Linnich ab dem 75. Lebensjahr, alle Linnicher Schützen ab dem 70. Lebensjahr sowie die Damen der verstorbenen Schützenbrüder eingeladen sind. Serviert werden im Festzelt Kaffee, Kuchen und Getränke, die musikalische Unterhaltung übernimmt die Blaskapelle Brachelen.

Vor und nach dem Seniorennachmittag sind Schützenaufzüge mit Musik geplnt. Um 20 Uhr wird zum Festball mit der Tanzkapelle „Surprise“ gebeten. Alle Kinder der Förderschule, der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich der Grundschule sowie der Kindertagesstätten sind zur Kinderbelustigung eingeladen, die am Dienstag, 29. Mai, um 14.30 Uhr beginnt. Kostenlose Fahrgutscheine und kleinere Geschenke werden verteilt beziehungsweise sind bei lustigen Spielen als Preise zu gewinnen. Zudem ist an diesem Nachmittag eine große Tombola geplant.

Junge und jung gebliebene Leute sind zur Bronk-Disco am Mittwoch ab 19.30 Uhr eingeladen, die DJ Enrico Ostendorf im Festzelt gestaltet.

Der Fronleichnamstag, Donnerstag, 31. Mai, beginnt um 9 Uhr mit einer Messe in St. Martinus und anschließender Fronleichnamsprozession. Für die Musik zeichnen Organist Thomas Matthias Offergeld und der Posaunenkreis der evangelischen Kirche verantwortlich. Das Musikkorps Würm gestaltet ab 11 Uhr den musikalischen Frühschoppen im Festzelt, bevor um 14.45 Uhr die auswärtigen Gäste im Rathaus empfangen werden und sich um 15 Uhr ein weiterer Festzug durch Linnich schlängelt.

Mit Spannung wird der Königsvogelschuss um 17 Uhr auf dem Sportplatz erwartet, wo die St. Hubertus-Schützengesellschaft 1444 die neue Majestät ermittelt, die im kommenden Jahr die Vereinigten regiert. Hochleben lassen kann man die neue Majestät auch beim abendlichen Königsball mit der Tanzkapelle „Surprise“.

Es ist im Übrigen der letzte Vogelschuss nach dem bisherigen Modus: Ab kommendem Jahr wird der Königsvogel von allen drei Gesellschaften gemeinsam ausgeschossen.