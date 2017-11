Jülich.

Wie Kinder in einem großen Spielzeuggeschäft mit freier Auswahl gefühlt haben sich Diane Husic und Heidi Sevestre am Freitag. Die beiden Wissenschaftlerinnen aus den USA gehörten zu dem großen Tross an Journalisten und Forschern, die im Schlepptau von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Jülich zu Besuch waren.