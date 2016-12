FZJ-Magazin „effzett“ prämiert

Jülich. Die Jury des „International Corporate Media Award“ hat auch in diesem Jahr das multimediale Magazin „effzett“ des Forschungszentrums Jülich ausgezeichnet.

Für die Ausgabe 01/2016 mit dem Titelthema „Python – Die wunderbare Welt des Programmierens“ gab es in der Kategorie „Cover und Coverstory“ einen „Award of Excellence“.

Programmiersprache Python

In der ausgezeichneten „effzett“ geht es um die Programmiersprache Python. Sie steckt in YouTube, Google und in animierten Filmen. Gleichzeitig ist sie ein Alltagswerkzeug in der Forschung: Python hat sich von einem kleinen, aber ambitionierten Zeitvertreib zu einer Weltsprache unter Programmierern gemausert.

Vielleicht liegt das daran, weil sie etwas völlig anderes ist oder „something completely different“, wie die britische Komikergruppe Monty Python sagen würde.

Das Magazin „effzett“ ist zu haben in der Mediathek des Forschungszentrums unter:

http://www.fz-juelich.de/portal/DE/Presse/broschueren/forschen-in-juelich/_node.html