Fußgängerin beim Linksabbiegen angefahren

Jülich. Bei einem Verkehrsunfall am Montag ist eine Frau schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin wollte auf die Linnicher Straße in Jülich links abbiegen und übersah dabei die Fußgängerin.

Die 89-jährige Autofahrerin aus Jülich fuhr auf der Berliner Straße in Richtung Linnicher Straße. An der Kreuzung bog sie nach links ab und fuhr dabei eine 76-jährige Frau an, die gerade bei Grünlicht der Ampel die Linnicher Straße überqueren wollte.

Das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wurde.