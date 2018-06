Tetz - Fußballprofi vorzüglich als Schirmherr des Rurauen-Junior Cup

Tetz. Nachdem vor rund 14 Tagen der 5. Rurauen-Junior Cup auf der Sportanlage des F.C Rasensport Tetz unter der Schirmherrschaft von Robert Leipertz, Fußballprofi beim FC Ingolstadt 04, erfolgreich zu Ende gebracht worden war, stecken die Rasensportler mitten in den Vorbereitungen der nächsten Großveranstaltung.

Vom 5. bis 15. Juli findet der mittlerweile 21. Rurauen Cup für Senioren unter der Schirmherrschaft der Linnicher Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker statt.

Neun Mannschaften haben zu diesem Turnier gemeldet, darunter unter anderem der Vorjahressieger, CFR Buschbel, und SW Düren 96, beide aus der Bezirksliga, sowie der SV Hambach, Kreisliga A. Außerdem dabei sind: SV Aldenhoven-Pattern 09, der SV Siersdorf , die Sportfreunde Düren und der Dürener Sportverein sowie zwei Mannschaften der Rasensportler. Eine feste Größe

„Wir freuen uns sehr auf dieses Turnier, zeigt es uns doch, dass der Rurauen Cup auch über die Stadtgrenzen hinaus eine feste Größe geworden ist“, so René Eck, 1. Vorsitzender des Vereins.

„Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt, und auch wir werden die Möglichkeit schaffen, das bei uns am Platz die WM verfolgt werden kann. Besonders Augenmerk möchte ich auf den 7. Juli richten.Da findet von 13 Uhr an ‚Unser Dorf spielt Fußball‘ statt, zu dem sich gerne noch Mannschaften unter eckrene@gmx.de anmelden können. Anschließend ab 17 Uhr geht es nahtlos über in unseren traditioneller Dorfabend, zu dem es unter anderem frischen Backfisch aus unserer Küche geben wird. Jeder Besucher ist bei uns herzlich willkommen“, so der Vorsitzende weiter.

Zurück zum Jugendturnier: Dort konnte sich die Mannschaft von Sparta Bardenberg als Sieger durchsetzen, bei der F-Jugend Union Schafhausen, bei der E-Jugend Glückauf Ofden, bei der D-Jugend der SV Baal, bei der C-Jugend der Horremer SV und bei der B-Jugend Blau Weiß Kirchhoven. Erstmalig stellte auch die im Aufbau befindliche Mädchenmannschaft des Rasensport Tetz ihr Können unter Beweis. Sie unterlag in einem Einlagespiel zwar eindeutig gegen eine Mädchenmannschaft von Salingia Barmen, trotzdem hatte man viel Spaß.

„Ich möchte mich bei über 300 Kindern und Jugendlichen für die tollen und besonders fairen Spiele bedanken, bei Robert Leipertz für seinen unermüdlichen Einsatz beim Autogramme Schreiben und der Hilfe in der Küche, bei allen Sponsoren unter anderem bei der Sparkasse Düren und der Raiffeisenbank Erkelenz, bei allen Ballspendern und bei allen Helfern rund um das Turnier, ohne eure Hilfe ginge so etwas nicht“, holte Eck zum lobenden Rundumschlag aus.

„Auch in der kommenden Saison werden wir im Jugendbereich Mannschaften in allen Altersklassen zum Spielbetrieb anmelden, ein bisschen drückt uns der Schuh bei den Jahrgängen 2006/2007“, sprach er dieser Zielgruppe die Einladung aus, „einfach mal beim Training vorbeizuschauen“. Das gelte natürlich auch für alle anderen Altersklassen und für Mädchen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahre.