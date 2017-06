Juelich.

Mit einem 11:0-Erfolg im Spiel gegen SSV Körrenzig II sicherte sich der SV Selgersdorf am 12. Mai vorzeitig die Meisterschaft in Gruppe 2 der Fußball-Kreisklasse C und steigt somit in die Kreisklasse B auf. Der Verein lädt herzlich zur Aufstiegsfeier auf der Sportanlage am Hambacher Weg für Samstag, 10. Juni – dem letzten Spieltag – ab 18 Uhr ein.