Fußball B-Liga: Spitzenspiel ist das Treffen der beiden Absteiger Letzte Aktualisierung: 29. September 2017, 09:37 Uhr

Jülich. Spannung herrscht am Samstag in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1. Ab 15.30 Uhr kommt es in Barmen zum Spitzenspiel zwischen den beiden Absteigern, der heimischen Salingia und dem SC Ederen. Ein Favorit ist auf den ersten Blick nicht auszumachen.