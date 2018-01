Rödingen.

Selten war ein Motto passender als das des Prinzenpaares der KG Rot-Gold Rödingen-Höllen. „Wunderbar, wunderbar, unser Traum in Rön wurde war“, hatten Prinz Fred II. (Schüller) und seine Prinzessin Micky I. das Erreichen des Ziels ihrer viele Jahre dauernden karnevalistischen Rundreise in Anlehnung an das Lied der Mundart-Gruppe „Räuber“ beschrieben.