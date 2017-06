Inden/Altdorf.

Der Sportplatz des FC Inden/Altdorf platzte am Samstag aus allen Nähten. Und das war auch gut so, schließlich ging es um einen guten Zweck. Silke Junggeburth und ihre Mitstreiter hatten 24 Mannschaften zu einem gemütlichen – und von den Temperaturen her hochsommerlichen – Benefiz-Freizeitkick unter dem Motto „Wünsche werden wahr“ eingeladen.