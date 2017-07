Freie Demokraten Aldenhoven vor der Gründung

Siersdorf. Die Freien Demokraten Aldenhoven stehen kurz vor ihrer Gründung. Am 26. Juni trafen sich sechs Liberale mit Vertretern des Kreisvorstands, um die Gründung eines FDP-Ortsverbands Aldenhoven zu besprechen.

In den Wochen um die Landtagswahl traten vermehrt Aldenhovener in die Freie Demokratische Partei ein. „Das Interesse an der FDP ist seit dem Landtagswahlkampf deutlich gestiegen. Wir verzeichnen einen generellen Mitgliederzuwachs“, freut sich FDP-Kreisvorsitzender Alexander Willkomm.

„Wir freuen uns besonders, dass wir künftig wieder über einen aktiven Ortsverband in Aldenhoven verfügen.“ Auf dem Vorbereitungstreffen erklärten sich alle Mitglieder bereit, aktiv am Aufbau des neuen Ortsverbands mitzuwirken. Auffällig ist die Altersstruktur der Aldenhovener Liberalen: Vier der sechs Gründungswilligen sind unter 30.

„Ich freue mich, dass wir junge Menschen ansprechen und für Politik begeistern können. Willkommen sind bei uns alle Altersklassen und deshalb freue ich mich, dass auch zwei langjährige Mitglieder sich wieder aktiv beteiligen wollen“, erklärt Niclas Pracht, Kreisvorstandsmitglied und Koordinator für die Gründung des Ortsverbands.

Die Gründung soll am Montag, 31. Juli, um 19 Uhr in der Gaststätte Thoma, Bettendorfer Straße 3, in Siersdorf stattfinden. Interessenten können sich bei Niclas Pracht (n.pracht@fdp-dueren.de) melden.