Fußballkreis Düren.

Zwei alte Bekannte, diesmal aus unterschiedlichen Ligen, treten am heutigen Dienstag gegeneinander an. Im Endspiel um den Fußball-Kreispokal spielen Borussia Freialdenhoven und Germania Lich-Steinstraß auf dem Kunstrasenplatz in Birkesdorf um den Titel. Anstoß ist um 16 Uhr.