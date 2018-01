Inden - Frauen kicken in Inden um den FVM-Hallenpokal

Frauen kicken in Inden um den FVM-Hallenpokal Letzte Aktualisierung: 30. Januar 2018, 10:48 Uhr

Inden. Die Kreismeister der Fußballkreise des gesamten Verbandes (mit Ausnahme des Kreises Bonn) treffen sich am kommenden Sonntag, 4. Februar, zum TOP-10 Finale der Frauen ab 10 Uhr in der Sporthalle Merödgener Straße in Inden/Altdorf.