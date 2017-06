Frau stürzt mit Fahrrad und verletzt sich schwer

Titz. Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Frau in Titz beim Abbiegen mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war die Jülicherin gegen 15.20 Uhr zusammen mit einer Gruppe anderer Fahrradfahrer auf der Ehrenstraße in der Ortschaft Höllen unterwegs.

Zeugen berichten, dass die Seniorin beim Rechtsabbiegen an einer Einmündung in Richtung Welldorf stürzte und sich dabei so schwere Verletzungen zuzog, dass ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste.

Die 78-Jährige wurde anschließend in eine Klinik geflogen, wo sie stationär aufgenommen wurde.