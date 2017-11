Jülich.

Jülich war in den 1960er Jahren ein Nest voll von starken Fußballspielern, die gute Jugendarbeit war weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Dass die 10er von 1969 bis 1972 dreimal in Folge deutscher Amateurmeister wurden, kam nicht von ungefähr. Reinhard Schilde (74) war in den Jahren des Aufstiegs und des Erfolgs dabei, zuerst als Spieler, dann als Co-Trainer.