Jülich - Fotografischer Rundgang durch die alte Stadt

Jülich.

„So voll war die Schlosskapelle bei einem Mittwochsclub noch nie“, freute sich Winfried Cremerius, Vorsitzender des Freundeskreis Stadtarchiv. Er hatte in den Jahren 2013/14 ehrenamtlich für das Stadtarchiv 1050 Fotos aus dem Jahr 1938 digitalisiert, die in 80 Jahren „noch nie komplett der Öffentlichkeit vorgestellt wurden“, ein echter „Schatz“ also.