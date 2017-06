Stadtbücherei und Musikschule: Enorm sparen, sonst droht Schließung

Die schwarz-rote Mehrheitskoalition im Stadtrat hat Anträge zu den Haushaltsberatungen eingereicht, die zwei Jülicher Einrichtungen anspruchsvolle Sparmaßnahmen abverlangt, wenn sie morgen beschlossen werden. So soll sich die Stadtbücherei „bei deutlich reduziertem Umfang auf Angebote für Kinder und Jugendliche“ konzentrieren. Bis Mitte 2018 soll ein Konzept vorliegen, das den Zuschussbedarf in den nächsten drei Jahren um 50 Prozent senkt. Wenn kein Konzept vorliege, „ist der Bestand der Stadtbücherei gefährdet“. Damit können CDU und SPD nur eine drohende Schließung durch ausbleibende Finanzierung der Stadt meinen. Ähnlich sieht das Szenario bei der Musikschule aus. Sie solle sich künftig darauf konzentrieren, „Kinder an die Musik heranzuführen“. Zu dem Zweck seien Kooperationsverträge mit Grundschulen, Kitas und Nachbarkommunen geschlossen werden. Über die musikalische Grundbildung hinausgehende Angebote sollen nur kostendeckend und in Kooperation mit Nachbarkommunen realisiert werden. Ohne diese Verträge drohe auch der Musikschule eine Bestandsgefährdung.