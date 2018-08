Körrenzig.

Früher war es fast üblich, seine Lehre in einem Betrieb zu absolvieren, dem man dann sein ganzes Berufsleben treu bleibt. So handhabte es auch Malermeister Guido Klüttermann, der am 1. August 1988 seine Ausbildung in der Malerwerkstatt Küppers in Körrenzig begann und dort blieb.