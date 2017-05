Jülich.

Das Thema ist nicht neu im Schulunterricht. Schon Lehrer Bömmel fragte 1944 in der Verfilmung des Romans „Feuerzangenbowle“: „Also, wat is en Dampfmasching?“ Um eben jene Dampfmaschine, der Motor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, ging es gestern in einem Referat, das drei Mädchen an der Sekundarschule Jülich gehalten haben. Wie gesagt: ein altbekanntes Thema. Die Art, wie die Schüler an der Linnicher Straße sich der Dampfmaschine und allen anderen Themen nähern, ist anders.