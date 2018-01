Hasselsweiler.

Der dritte Weihnachtstag ist in Hasselsweiler traditionell der Tag des gemeinsamen Singens. Bereits zum 20. Mal hatte der MGV Laetitia Hasselsweiler an die Krippe eingeladen und erneut fand sich eine erfreulich große Besucherzahl in dem dort aufgestellten kleinen Zeltdorf ein.