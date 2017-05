Höllen.

„Wir hoffen, dass die himmlischen Elemente den festlichen Aktivitäten wohlwollend gegenüberstehen und wir den Tag gemeinsam in der schönen Natur verbringen können“, hatte der Denkmalverein Höllen-Bettenhoven in seiner Einladung zur Teilnahme am Feldgottesdienst am letzten Maisonntag neben der Höllener Kapelle St. Katharina gewünscht.