Jülich.

„Nach dem frühen Gegentor in der 35. Minute hätten wir durch drei Großchancen nicht nur den Ausgleich, sondern auch in Führung gehen können. Aber die Tore haben wir leider nicht gemacht. Dann wäre das Spiel vielleicht in eine andere Richtung verlaufen“, sagte der Titzer Coach Renardo Schiffer nach dem 1:4 beim FC Rurdorf.