Fahndung nach Wohnungseinbruch: Wer kennt diese Frau?

Jülich. Als eine Frau vor einer Woche in ein Einfamilienhaus einbrach, wurde sie dabei gefilmt. Die Polizei sucht nun nach der jungen Frau, die auf dem Foto zu sehen ist. Sie war am vergangenen Freitag vermutlich gemeinsam mit einer Komplizin in das Haus eingebrochen.

Der Einbruch ereignete sich am 7. Juli gegen 10.15 Uhr in der Straße „An der Elle“. Nachdem die Terrassentür aufgebrochen wurde, hatten die Täterinnen laut Polizei sämtliche Behältnisse durchsucht. Es steht noch nicht fest, ob und was sie dabei erbeuten konnten.

Die beiden jungen, südländisch aussehenden Frauen waren zuvor von einer Zeugin gesehen worden. Sie teilte der Polizei mit, dass sie diese angesprochen hatte, woraufhin die beiden weggingen.

Hinweise zu der jungen Frau oder zur Tat selbst nimmt der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421/949-8323 zur Bürodienstzeit entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle unter der Nummer 02421/949-6425.