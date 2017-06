Fachkundiger Rat in Fragen zur Schwerbehinderung Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2017, 10:54 Uhr

Jülich. Die nächste Beratung für Schwerbehinderte findet am Donnerstag, 8. Juni, statt. Von 16 bis 18 Uhr finden Ratsuchende Hilfe in der CDU-Geschäftsstelle, Ecke Dr.-Weyer-Straße/ Wilhelmstraße in Jülich. Das Angebot umfasst die Aufnahme eines Erst- und Verschlimmerungsantrages sowie das Einlegen eines Widerspruchs.