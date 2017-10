Erstklassiger Jazz aus der Region beim Euregio Jazz Festival

Jülich. In diesem Jahr beteiligt sich ein weiterer niederländischer Jazzclub an dem inzwischen schon 5. Euregio Jazz Festival in Jülich. Am 21. Oktober heißt es wieder: Jazz frei in Jülich. In fünf Gaststätten spielen erstklassige Bands aus der Region klassischen Jazz.

Vor vier Jahren fand erstmals das Euregio Jazz Festival in Form einer Kneipenrallye durch Jülich statt. Der große überregionale Erfolg hat dieses Jazztreffen zu einer festen Größe im Programm des Jazzclubs Jülich werden lassen.

Mitveranstalter sind die Jazzfreunde Aachen und der Stichting Jazz Club Vaals und erstmals der Jazzclub Zuid Limburg.

Die Mitglieder der Euregio Jazz Arbeitsgemeinschaft nutzen nur allzu gerne die ideale Infrastruktur in der Jülicher Innenstadt und die freundliche Bereitschaft der Wirte, ihr Lokal für fröhlichen Jazz zu öffnen: Jülich swingt wieder am Samstag, 21. Oktober.

Ab 20 Uhr gibt es fantastische Formationen unterschiedlicher Stilrichtungen in auch diesmal fünf Lokalitäten zu hören. Schon traditionell spielen die Aachener „Sun Lane New Orleans Jazzband“ im Liebevoll, Kölnstraße 5, und die Aachener Revival Band in der Café Weinlounge Caseus & Vinum, Düsseldorfer Straße 3.

Ebenso traditionell spielt eine Band aus den Niederlanden im Café Fleur, Kleine Kölnstraße 8: Die Ol‘ Stars Jazzband aus s‘Hertogenbosch. Bewährt hat sich im letzten Jahr der Spielort Bistro am Schwanenteich, Große Rurstraße 26. Hier musiziert das Ali Claudi Trio. Gleich nebenan und neu in diesem Jahr in der Wilhelm‘s Brau-stube ist die „Gumbo Jazzband“ aus Maastricht zu hören.

Die „Sun Lane New Orleans Jazzband“ widmet sich seit 1977 in fast unveränderter Besetzung der Pflege des New Orleans Jazz. Die Band ist in Jülich bekannt und beliebt, und die vielen Freunde der Jülicher Jazzszene schätzen diese Bauchmusik, die rasch in Bewegung in Hände und Füße übergeht.

Die Aachener Revival Band spielt Jazzstandards und Latin-Jazz auf höchstem Niveau, dabei verirrt sich auch schon einmal ein alter deutscher Schlager ins Repertoire. Die Urgesteine der Aachener Jazzszene um Prof. Theenhaus frönen nach berufsbedingter Unterbrechung wieder ihrer musikalischen Leidenschaft, dem Jazz.

Die „Ol‘Stars Jazzband“ besteht erst seit 2012. Damals hatten sich „alte Jazzsterne“ aus dem Raum s‘Hertogenbosch gefunden, um niveauvollem klassischen Jazz zu frönen.

Der Gitarrist und Sänger Ali Claudi ist seit ca. 50 Jahren ein Begriff in der deutschen Jazzszene, ein brillanter Solist mit melodischer Vielfalt und dem unverwechselbaren klaren Sound seiner voluminösen Gitarren. Er präsentiert einen rockigen Jazz, will aber seine Wurzeln im Blues nicht verleugnen.

Die Gumbo Jazzband – benannt nach Gumbo, einer würzigen Mehlschwitzsoße aus New Orleans – fordern mit Spielwitz und Humor die Zuhörer zur Interaktion mit den Jazzern auf. Beste Unterhaltung ist garantiert, schreibt der Jazzclub Jülich.

Die Lokale liegen nur wenige Gehminuten auseinander, so dass der Besucher im Verlauf des Abends auch gerne mal die Spielstätte wechseln kann. Ein gewiss vergnüglicher Jazzabend erwartet die Besucher beim Euregio Jazz Festival 2017.

Der Eintritt kostet einmalig für alle Lokalitäten zehn Euro. Kartenvorverkauf ist wie immer im Musikstudio Comouth, Große Rur-straße 72A.