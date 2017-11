Jülich.

Wenn es im Frühjahr und Sommer, mitunter auch ganzjährig, in den Gärten und auf den Terrassen qualmt, raucht und brutzelt, dann ist häufig teure Technik im Einsatz. Einige Puristen am Rost haben viele hundert Euro in ihren Gas-, Keramik- oder Holzkohle-Grill investiert und führen engagierte Diskussionen über Vor- und Nachteile der Hitzebehandlung. Kohle oder Gas? Das ist eine Philosophie!