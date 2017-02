Jülich.

Die Grünen haben in der Jülicher Innenstadt ihr Büro eröffnet. Dieses soll für mehr Präsenz der Partei sorgen und den persönlichen Kontakt zwischen Jülichern und Grünen-Mitgliedern ermöglichen. In lockerer Runde feierten einige Parteimitglieder die Eröffnung des Grünen-Büros, das an der Großen Rurstraße 45 seinen Platz gefunden hat.