Jülich.

„Gibt es denn so etwas wie einen Leitfaden, an den ich mich halten kann, wenn ich christlich leben will?“, lautete eine der vielen Fragen eines „Moderators“ aus dem Jugendteam an den Evangelisten Johannes. Dessen Stimme erklang in der Jugendmesse in St. Franz Sales aus dem Off: „Ganz einfach: Solange du nicht nur Dich, sondern auch Deine Mitmenschen liebst, machst du alles richtig. Und auf Jesus Christus zu setzen, hat auch noch keiner bereut“.