Jülicher Land.

Als vor ziemlich genau drei Jahren an dieser Stelle über Tobias Kollmann und Marc Schmitz berichtet wurde, waren die beiden Bauernsöhne aus Mersch gerade mit ihrer privaten Energiewende beschäftigt. Die mündete in der Gründung der gemeinsamen Firma „Schmitz & Kollmann Energy Solutions“, die neben verschiedenen Heizsystemen die Produktion nachwachsender Rohstoffe in den Blick genommen hatte.