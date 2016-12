Eine süße Überraschung wartet auf die Flüchtlinge

Linnich. Vor drei Jahren hatte Michaela Körffer die Idee, Weihnachtspakete zu sammeln und damit die Flüchtlinge, die in Linnich ein neues Zuhause gefunden haben, zu beschenken. Auf große Bereitschaft stieß sie dabei in der Linnicher Bevölkerung, und viele liebevoll gepackte Kisten wurden im Glasmalerei-Museum abgegeben.

In diesem Jahr waren es nur 40 Pakete, doch dies heißt nicht, dass die Hilfebereitschaft und Spendenwilligkeit der Linnicher Bürger nachgelassen hat. Statt Geschenke spendeten sie Bargeld, und so konnte die Initiatorin gemeinsam mit Patrick Schunn und Sascha Zuther, die sie stets unterstützen, sowie mit Hilfe aus dem Initiativkreis Asyl all das kaufen, was die 135 Flüchtlinge in Linnich, bei denen es sich außer vier Familien zumeist um junge Männer handelt, gebrauchen können.

Zuvor hatten sie in den Flüchtlingsunterkünften in Gevenich und Welz nach den Wünschen gefragt. Ganz oben auf dem Wunschzettel stand da Honig, gefolgt von warmen Wintersachen.

Und so hatten die Initiatoren im Rathaussaal einen bunten Gabentisch gedeckt, bestückt mit Kaffee, Tee, Kosmetikartikel, Süßigkeiten, Wintersachen und natürlich auch jede Menge Honig. Aus diesem Angebot durfte sich jeder, der seine monatliche Unterstützung im Rathaus abholte, eine bestimmte Anzahl an Geschenken aussuchen.