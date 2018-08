Jülich.

Wenn das doch nur immer so gelaufen wäre. „Ich mache im Moment Umsätze wie sonst im November/Dezember“, sagt Ute Derichs (vormals Werner) in ihrem Strumpf- und Hutmodengeschäft am Jülicher Markt. Der Anlass ist aber grundsätzlich nicht erfreulich, das zeigen die Aufkleber auf den Schaufenstern: „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“.