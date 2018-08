Lich-Steinstraß.

Die Jülicher „Zehner“ wiederholen ihren Turniererfolg aus dem Vorjahr. Mit einem 4:1-Sieg gegen den Liga-Konkurrenten Birkesdorf setzten sie sich im Finalspiel beim 25. Sommer-Cup in Lich-Steinstraß durch. Zur Halbzeit stand es (1:1). Als Lohn konnte Mannschaftsführer Giovanni Ascione von Schirmherr Uwe Massmann den Siegerscheck in Höhe von 600 Euro in Empfang nehmen.