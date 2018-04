Linnich - Ein Rauchmelder im Nachbarhaus „bemerkt“ Brand in Linnich

Ein Rauchmelder im Nachbarhaus „bemerkt“ Brand in Linnich Von: ahw

Letzte Aktualisierung: 30. April 2018, 14:17 Uhr

Linnich. Eine brennende Kommode im Flur der Erdgeschosswohnung in einem Haus an der Mahrstraße rief am Montag die Linnicher Feuerwehr auf den Plan. Die Rauchentwicklung war dort derart groß, dass im Nachbarhaus ein Rauchmelder anschlug und die Nachbarn gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr alarmierten.